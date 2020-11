The Crown, il valore assoluto della quarta stagione (la più rischiosa) (Di lunedì 23 novembre 2020) La Royal Family si ribella a The Crown 4? Dunque che Dio salvi l’Icona e non la Regina. Perché è grazie ad essa che Sua Maestà & famiglia tuttora sopravvivono. La storia dell’Arte ne ha riempito volumi di ribellioni di nobili modelli rispetto ai loro ritratti, incapaci di cogliere quanto il genio creativo guardi oltre il volto, laddove l’artista è grande se sa cogliere l’essenza, il segno nella sua dimensione simbolica. E qui giace il cuore di The Crown, la rappresentazione del simbolo che si eleva dal semplice biopic per restare in eterno. Peter Morgan è il Michelangelo che ha fatto della difettosa famiglia dei Windsor la sua Cappella Sistina, motivata dall’unica eccezionalità incarnata nella figura – straordinaria – di Elisabetta II, l’ultima vera Regina. Il valore assoluto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) La Royal Family si ribella a The4? Dunque che Dio salvi l’Icona e non la Regina. Perché è grazie ad essa che Sua Maestà & famiglia tuttora sopravvivono. La storia dell’Arte ne ha riempito volumi di ribellioni di nobili modelli rispetto ai loro ritratti, incapaci di cogliere quanto il genio creativo guardi oltre il volto, laddove l’artista è grande se sa cogliere l’essenza, il segno nella sua dimensione simbolica. E qui giace il cuore di The, la rappresentazione del simbolo che si eleva dal semplice biopic per restare in eterno. Peter Morgan è il Michelangelo che ha fattodifettosa famiglia dei Windsor la sua Cappella Sistina, motivata dall’unica eccezionalità incarnata nella figura – straordinaria – di Elisabetta II, l’ultima vera Regina. Il...

