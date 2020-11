Stefano Bettarini infuriato si difende dalle accuse e parte una denuncia (Di lunedì 23 novembre 2020) Stefano Bettarini continua dai social a ribadire che quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 non è stato raccontato nel modo giusto e che ci sarà modo per ascoltare la sua verità in merito alla squalifica. Ma oggi, il suo attacco, parte verso una signora che “frequenta certi salotti tv” scrive Bettarini sui social. Con chi ce l’ha questa volta l’ex calciatore? Con Patrizia Groppelli che, oltre a essere una delle protagoniste dei programmi di Barbara d’Urso, nel ruolo di opinionista, ha anche una sua rubrica sulla rivista Chi. E Bettarini, come si evince dalle sue storie sui social, non ha gradito proprio quanto è stato scritto in uno degli ultimi numeri della rivista diretta da Alfonso Signorini ( che ha quindi, essendo il direttore di Chi) approvato le parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020)continua dai social a ribadire che quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 non è stato raccontato nel modo giusto e che ci sarà modo per ascoltare la sua verità in merito alla squalifica. Ma oggi, il suo attacco,verso una signora che “frequenta certi salotti tv” scrivesui social. Con chi ce l’ha questa volta l’ex calciatore? Con Patrizia Groppelli che, oltre a essere una delle protagoniste dei programmi di Barbara d’Urso, nel ruolo di opinionista, ha anche una sua rubrica sulla rivista Chi. E, come si evincesue storie sui social, non ha gradito proprio quanto è stato scritto in uno degli ultimi numeri della rivista diretta da Alfonso Signorini ( che ha quindi, essendo il direttore di Chi) approvato le parole di ...

trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - marco_r98 : STEFANO BETTARINI: É durato da Natale a Santo Stefano. Famoso per l’Escopata e basta con Dayane. VOTO: non pervenut… - PersonaDentro : Il post di stanotte di Alba Parietti è durato comunque meno di Stefano Bettarini all’interno della casa #GFVIP - uncledrew_5 : STEFANO BETTARINI (SENZA VOTO) Come riassumere il suo percorso al #GFVip in una gif: - Danilo94609802 : Ammettiamolo Stefano Bettarini ha messo tutta la casa contro Dayane perché lei è sempre stata disponibile per tutti. #GFVIP -