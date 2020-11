Screening in Alto Adige | Kompatscher | Tanti presidenti di Regione si sono informati

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente della provincia di Bolzano Arnotorna a parlare a Sky TG24 dellodi massa (COME FUNZIONA) sulla popolazioneatesina, che ha visto partecipare 343.227 cittadini, individuandone 3.185 asintomatici (I RISULTATI). "Senza fare nomi, mi hanno chiamatocolleghidiper informarsi su come abbiamo gestito questa cosa", ha detto alla tramissione Timeline. "La domanda principale era se avessimo fatto leva anche sull'esercito, ma inabbiamo un esercito di volontari, perché cistatissimi volontari che ci hanno dato una mano per questa iniziativa", ha aggiunto (GLI AGGIORNAMENTI - LE MAPPE)