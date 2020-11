“Quelle cose che succedono nei corridoi della Rai…”. Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero: accuse gravissime (Di lunedì 23 novembre 2020) Bianca Guaccero ha ripreso il suo percorso televisivo con l’amatissimo programma ‘Detto Fatto’. Nonostante il grande successo della sua trasmissione, sono avvenuti alcuni cambiamenti di orario causati dall’emergenza coronavirus. Il programma andrà sempre in onda dalle 14.55 alle 16.35, finendo quindi 60 minuti prima. La decisione di ridurre ‘Detto Fatto’ sarebbe legata al Covid-19, visto che non è facile organizzare tutto con gli ospiti nel pieno rispetto delle regole. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva è stata però attaccata duramente da una persona che era molto vicina a lei, con la quale ha condiviso momenti nel piccolo schermo. Pare che nei suoi confronti la Guaccero non abbia avuto un atteggiamento adeguato e lui ha deciso di vuotare definitivamente il sacco. Le accuse mosse ai danni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)ha ripreso il suo percorso televisivo con l’amatissimo programma ‘Detto Fatto’. Nonostante il grande successosua trasmissione, sono avvenuti alcuni cambiamenti di orario causati dall’emergenza coronavirus. Il programma andrà sempre in onda dalle 14.55 alle 16.35, finendo quindi 60 minuti prima. La decisione di ridurre ‘Detto Fatto’ sarebbe legata al Covid-19, visto che non è facile organizzare tutto con gli ospiti nel pieno rispetto delle regole. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva è stata però attaccata duramente da una persona che era molto vicina a lei, con la quale ha condiviso momenti nel piccolo schermo. Pare che nei suoi confronti lanon abbia avuto un atteggiamento adeguato e lui ha deciso di vuotare definitivamente il sacco. Lemosse ai danni ...

reportrai3 : «TikTok ha una caratteristica interessante: ti dà degli spazi, ti dà delle cose da fare che sono quelle, il ritorno… - Carmine13051963 : RT @GagliardoneS: Nel caso, come sembra, che vengano prodotte delle prove di FRODE ELETTORALE, negli Usa si parlerebbe di ALTO TRADIMENTO.… - butera_linda : RT @GagliardoneS: Nel caso, come sembra, che vengano prodotte delle prove di FRODE ELETTORALE, negli Usa si parlerebbe di ALTO TRADIMENTO.… - missypippi : RT @GagliardoneS: Nel caso, come sembra, che vengano prodotte delle prove di FRODE ELETTORALE, negli Usa si parlerebbe di ALTO TRADIMENTO.… - svteuphoria : il suo sorriso brilla più di quelle cose scintillanti -

Ultime Notizie dalla rete : “Quelle cose Previsioni Borsa e Mercati 2021, questo è il catalogo Fortune Italia