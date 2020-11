Procida, il sindaco Dino Ambrosino sospende le attività scolastiche in presenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia e primaria dell’isola sino al 3 dicembre prossimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildiha emesso una ordinanza per la sospensione delleindelle scuole dell’infanzia e primaria dell’isola sino al 3 dicembre prossimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Procida sindaco Covid: sindaco Procida chiude le scuole fino al 3 dicembre - Campania Agenzia ANSA Covid: sindaco Procida chiude le scuole fino al 3 dicembre

Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria dell'isola sino al 3 dicembre prossimo. (ANSA) ...

Rebus scuola, l’appello: «Screening e tamponi, o niente riapertura»

Ritorno a scuola sì, ritorno a scuola no, ritorno a scuola… forse. In un momento in cui il Covid-19 ha tolto ogni tipo di certezza, era impensabile che filas ...

