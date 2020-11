Over 55: ecco i prodotti giusti per fermare l’invecchiamento (Di lunedì 23 novembre 2020) Siete alla ricerca di una routine adatta alla vostra pelle per Over 55? Questa età porta una riduzione degli estrogeni e, di conseguenza, ad una carenza di idratazione. Gli ormoni, infatti, hanno un’azione protettiva sulla cute e, quando subiscono un calo, diventa importante sostenere l’elasticità con trattamenti specifici. Optate per creme con formule più ricche, per prodotti più completi. Preferite ingredienti come polipeptidi, acido ialuronico e collagene con concentrazioni di principi attivi più alte. Soprattutto in menopausa, è bene che usiate un siero per un effetto booster. Curiose di saperne di più? Iniziamo! Over 55: consigli su come mantenere la pelle belle e giovane Con il passare dell’età la pelle diventa più sottile e perde spessore. L’aumento del lassismo cutaneo rende necessario l’uso di formulazioni che abbiano al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 23 novembre 2020) Siete alla ricerca di una routine adatta alla vostra pelle per55? Questa età porta una riduzione degli estrogeni e, di conseguenza, ad una carenza di idratazione. Gli ormoni, infatti, hanno un’azione protettiva sulla cute e, quando subiscono un calo, diventa importante sostenere l’elasticità con trattamenti specifici. Optate per creme con formule più ricche, perpiù completi. Preferite ingredienti come polipeptidi, acido ialuronico e collagene con concentrazioni di principi attivi più alte. Soprattutto in menopausa, è bene che usiate un siero per un effetto booster. Curiose di saperne di più? Iniziamo!55: consigli su come mantenere la pelle belle e giovane Con il passare dell’età la pelle diventa più sottile e perde spessore. L’aumento del lassismo cutaneo rende necessario l’uso di formulazioni che abbiano al ...

