Milito, addio Racing: si dimette con un messaggio social su Instagram (Di lunedì 23 novembre 2020) Diego Milito non è più il segretario tecnico del Racing Club di Avellaneda. Lo ha fatto sapere lo stesso ex attaccante dell'Inter, grande protagonista dello storico Triplete nerazzurro, annunciando in un videomesaggio sui social le sue dimissioni dal ruolo che aveva assunto nel dicembre del 2017. Un gesto quasi improvviso ma che in realtà, come spiegato dallo stesso ex Principe, ben pensato e motivato.Il messaggio di Militocaption id="attachment 1054937" align="alignnone" width="684" Milito (Instagram Milito)/caption"Ho preso la decisione di non continuare nel mio ruolo di segretario tecnico del club. Il motivo è molto semplice: non condivido il modello e le idee del presidente", ha detto subito Milito. "Sicuramente a qualcuno ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Diegonon è più il segretario tecnico delClub di Avellaneda. Lo ha fatto sapere lo stesso ex attaccante dell'Inter, grande protagonista dello storico Triplete nerazzurro, annunciando in un videomesaggio suile sue dimissioni dal ruolo che aveva assunto nel dicembre del 2017. Un gesto quasi improvviso ma che in realtà, come spiegato dallo stesso ex Principe, ben pensato e motivato.Ildicaption id="attachment 1054937" align="alignnone" width="684")/caption"Ho preso la decisione di non continuare nel mio ruolo di segretario tecnico del club. Il motivo è molto semplice: non condivido il modello e le idee del presidente", ha detto subito. "Sicuramente a qualcuno ...

ItaSportPress : Milito, addio Racing: si dimette con un messaggio social su Instagram - - FcInterNewsit : Milito, addio amaro al Racing: 'Non condivido la linea dirigenziale. Non sono stato ascoltato' - Alessan34958222 : RT @BombeDiVlad: ??? Diego #Milito annuncia l'addio al #Racing anche in qualità di dirigente?? #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ??? Diego #Milito annuncia l'addio al #Racing anche in qualità di dirigente?? #LBDV #LeBombeDiVlad - zanellidav : Intanto Diego Milito ha dato l'addio al Racing. Alla sua maniera, con la sua eleganza. Ora merita subito una chanc… -