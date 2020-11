Milano, la pubblicità choc delle pompe funebri: 'Promozione Covid. Bara in omaggio' (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno dei cartelloni Sfruttare il coronavirus e la scia di morte che sta lasciando alle sue spalle è possibile? A Milano c'è chi ci sta provando. Si tratta di un'impresa di pompe funebri che ha lanciato ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno dei cartelloni Sfruttare il coronavirus e la scia di morte che sta lasciando alle sue spalle è possibile? Ac'è chi ci sta provando. Si tratta di un'impresa diche ha lanciato ...

