Mes: Conte, 'risorse le abbiamo, ora priorità è cambio passo' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il ricorso al Mes? "Noi abbiamo tantissime risorse, abbiamo i fondi strutturali, la legge di bilancio, il Recovery, ora dobbiamo realizzare le riforme che necessitano. Non ci mancano le risorse, ora la necessità è cambiare passo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il ricorso al Mes? "Noitantissimei fondi strutturali, la legge di bilancio, il Recovery, ora dobbiamo realizzare le riforme che necessitano. Non ci mancano le, ora la necessità è cambiare". Così il presidente del Consiglio Giuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7.

parentetweet : Conte ha appena detto che il Mes non ci serve, che di soldi ne abbiamo più di quanto pensavamo e che i mercati fina… - TV7Benevento : Mes: Conte, 'risorse le abbiamo, ora priorità è cambio passo'... - dopiot : RT @nicdemuro: +++ 20% del recovery fund anticipato a febbraio +++ ++++ BREAKINGNEWS ULTIMORA +++++ #CONTE: a febbraio presenteremo il pr… - marco_stante : #Conte sul #MES continua ad arrampicarsi sugli specchi piazzati dal #M5S. Il problema è che a scivolare poi è l'Italia... #Ottoemezzo - ElisabettaGall7 : Secondo Conte il #MES non ci serve perché siamo pieni di soldi. Lo dirò al medico di base che mi ha detto che per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Conte Mes: Conte, 'risorse le abbiamo, ora priorità è cambio passo' Il Tempo Mes: Conte, 'risorse le abbiamo, ora priorità è cambio passo'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il ricorso al Mes? "Noi abbiamo tantissime risorse ... Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.

Il veto polacco e quello di Roma

Il negoziato del Next Generation Eu (Ng-Eu) è in una fase di stallo. Polonia e Ungheria lo hanno bloccato. I due Paesi non vogliono che l’erogazione degli aiuti venga associata al rispetto dello Stato ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il ricorso al Mes? "Noi abbiamo tantissime risorse ... Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.Il negoziato del Next Generation Eu (Ng-Eu) è in una fase di stallo. Polonia e Ungheria lo hanno bloccato. I due Paesi non vogliono che l’erogazione degli aiuti venga associata al rispetto dello Stato ...