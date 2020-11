Luiz Felipe recupera per lo Zenit, Inzaghi “Vogliamo gli ottavi” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Archiviata la gara contro il Crotone, valevole per l’ottavo turno di Serie A, e il caos tamponi, per la Lazio è tempo di concentrarsi nuovamente sulla Champions League. Domani sera allo Stadio Olimpico è in programma la sfida contro lo Zenit, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi. Il risultato della gara può essere già decisiva per il passaggio del turno. Infatti il club biancoceleste, secondo a quota 5 e ancora imbattuto, ha l’occasione del match point contro i russi, ultimi con un solo punto conquistato in tre gare. “Sappiamo quanto è importante la partita di domani. Era uno dei nostri obiettivi riuscire a passare il girone, ma mancano ancora tre partite. Domani affrontiamo una squadra forte e servirà carattere per riuscire a vincere. Dobbiamo recuperare energie perchè sabato a Crotone ne abbiamo spese tante”, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Archiviata la gara contro il Crotone, valevole per l’ottavo turno di Serie A, e il caos tamponi, per la Lazio è tempo di concentrarsi nuovamente sulla Champions League. Domani sera allo Stadio Olimpico è in programma la sfida contro lo, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi. Il risultato della gara può essere già decisiva per il passaggio del turno. Infatti il club biancoceleste, secondo a quota 5 e ancora imbattuto, ha l’occasione del match point contro i russi, ultimi con un solo punto conquistato in tre gare. “Sappiamo quanto è importante la partita di domani. Era uno dei nostri obiettivi riuscire a passare il girone, ma mancano ancora tre partite. Domani affrontiamo una squadra forte e servirà carattere per riuscire a vincere. Dobbiamore energie perchè sabato a Crotone ne abbiamo spese tante”, ...

ennatrasporti : Luiz Felipe recupera per lo Zenit, Inzaghi “Vogliamo gli ottavi” - CinqueNews : Inzaghi: «Tamponi? Unica certezza il recupero di Luiz Felipe» - IamCALCIO : Lazio, Inzaghi pensa ai prossimi impegni. Recupera Luiz Felipe - nestquotidiano : Luiz Felipe recupera per lo Zenit, Inzaghi “Vogliamo gli ottavi” - infoitsport : Lazio, Luiz Felipe in Paideia: concluso l’isolamento FOTO -