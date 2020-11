L'Oms dice no al Natale in famiglia: "Evitare pranzi e cenoni" (Di lunedì 23 novembre 2020) La decisione più saggia a Natale sarebbe quella di non fare né pranzi né cene in famiglia per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il capo tecnico dell’Oms, Maria Van Kerkhove, durante il consueto briefing sul Covid-19.“La difficile decisione di non riunirsi in famiglia per le feste è la scommessa più sicura”, ha sottolineato la dottoressa. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) La decisione più saggia asarebbe quella di non fare néné cene inper contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il capo tecnico dell’Oms, Maria Van Kerkhove, durante il consueto briefing sul Covid-19.“La difficile decisione di non riunirsi inper le feste è la scommessa più sicura”, ha sottolineato la dottoressa.

Il vicedirettore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Necessari in attesa dell'effetto dei vaccini che non potrà esserci, anche nella migliore delle ipotesi, prima della primavera" ...

