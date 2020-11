Domenico Arcuri non è più solo al comando: il Pd gli manda un suo comunicatore (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo manda Piero Martino, consigliere e fedelissimo del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, a occuparsi dei rapporti con la stampa del commissario all'emergenza. Che ora deve gestire la questione vaccini Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governoPiero Martino, consigliere e fedelissimo del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, a occuparsi dei rapporti con la stampa del commissario all'emergenza. Che ora deve gestire la questione vaccini

Il covid amplifica il disagio sociale, la vita è peggiorata per 7 milioni di famiglie

È stato presentato al Senato a Roma il secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della salute”, il cui obiettivo è porre l’attenzione sulla so ...

