Covid, report Inail: oltre 66mila contagi sul lavoro (Di lunedì 23 novembre 2020) I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) alla stessa data. I casi mortali sono 332, 13 in piu’ rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss. Come sottolineato dal decimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) Isulda-19 denunciati all’alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% deiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) alla stessa data. I casi mortali sono 332, 13 in piu’ rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da-19 comunicati dall’Iss. Come sottolineato dal decimonazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale ...

reportrai3 : Replica #Report 17.20 circa @RaiTre ? Nuove testimonianze e documenti sulla riapertura delle discoteche in Sardegna… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Le geopolitica e la distribuzione del vaccino anti Covid-19 ? Il vaccino italiano ?… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il volto oscuro dei Vigili di Roma ? Emergenza Covid-19 in Piemonte ? Chi è il vero… - micheled2869 : RT @539th: Come ha notato @OpencovidM nel report @istsupsan vengono segnalati oltre 4500 pazienti covid in UTI al 18 novembre. Sono moltiss… - 2014Monaco : RT @ofcs_report: Un secondo #lockdownitalia equivarrebbe a un ‘Omicidio Settoriale’ #COVID19 #DPCMnatale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report Covid, Nursing Up: «Allarmanti i dati del nostro report sulla carenza di infermieri Riviera24 Covid, il report dell'Inail: i contagi sul lavoro sono oltre 66 mila

I casi mortali sono 332 (+13 rispetto a settembre). La "seconda ondata" porta a 12mila le nuove denunce. I tecnici della salute sono la categoria più colpita. Quasi sette contagiati su 10 (69,7%) sono ...

Studio di ricerca di mercato Unità di trattamento aria che include fattori di crescita, tipi e applicazioni per regioni dal 2019 al 2025

Il rapporto di ricerca sul mercato globale Unità di trattamento aria 2020 è uno studio professionale e approfondito sullo stato attuale del settore globale Unità di trattamento aria. Il rapporto di me ...

I casi mortali sono 332 (+13 rispetto a settembre). La "seconda ondata" porta a 12mila le nuove denunce. I tecnici della salute sono la categoria più colpita. Quasi sette contagiati su 10 (69,7%) sono ...Il rapporto di ricerca sul mercato globale Unità di trattamento aria 2020 è uno studio professionale e approfondito sullo stato attuale del settore globale Unità di trattamento aria. Il rapporto di me ...