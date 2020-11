Calciomercato Juventus, Ancelotti strizza l’occhio a Khedira (Di lunedì 23 novembre 2020) Khedira e la Juventus sembrano sempre più lontani. Il centrocampista ha saltato gran parte della stagione scorsa – appena 18 presenze su oltre quaranta partite tra campionato e coppe – a causa di quegli infortuni che hanno condizionato una fetta della sua carriera. Entrambe le parti, logicamente, pensano allo scioglimento del contratto, il primo per giocarsi nuove chances e la seconda per svecchiare la rosa, nonché tentare di accumulare un tesoretto dalla sua cessione. A facilitare il trasferimento ci avrebbe pensato Ancelotti, che da tempo strizza l’occhio al centrocampista tedesco. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020)e lasembrano sempre più lontani. Il centrocampista ha saltato gran parte della stagione scorsa – appena 18 presenze su oltre quaranta partite tra campionato e coppe – a causa di quegli infortuni che hanno condizionato una fetta della sua carriera. Entrambe le parti, logicamente, pensano allo scioglimento del contratto, il primo per giocarsi nuove chances e la seconda per svecchiare la rosa, nonché tentare di accumulare un tesoretto dalla sua cessione. A facilitare il trasferimento ci avrebbe pensato, che da tempoal centrocampista tedesco. LEGGI ANCHE:, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaLEGGI ANCHE:, ecco quanto vale Locatelli per la ...

