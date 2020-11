Boccia: “Fuori luogo parlare del cenone con 600 morti”. Salvini: “Spero in un Natale sano” (Di lunedì 23 novembre 2020) Boccia sul Natale: “Fuori luogo parlare del cenone con 600 morti al giorno”. Salvini: “Spero in una festività in famiglia”. ROMA – A margine di una visita istituzionale, il ministro Boccia è intervenuto sul prossimo Natale. “Con 600 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo“, ha detto il titolare del Dicastero degli Affari Regionali che ha chiuso sulla possibilità di aprire agli spostamenti tra le Regioni: “Non possiamo permetterci di fare come quest’estate“. E, infine, un passaggio sulla polemica con le Regioni sulla riapertura delle piste da sci: “Non ci sono le condizioni. Nelle prossime settimane faremo le valutazioni“. Una nuova frenata, quindi, da ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)suldelcon 600 morti al giorno”.in una festività in famiglia”. ROMA – A margine di una visita istituzionale, il ministroè intervenuto sul prossimo. “Con 600 morti al giornodiè fuori“, ha detto il titolare del Dicastero degli Affari Regionali che ha chiuso sulla possibilità di aprire agli spostamenti tra le Regioni: “Non possiamo permetterci di fare come quest’estate“. E, infine, un passaggio sulla polemica con le Regioni sulla riapertura delle piste da sci: “Non ci sono le condizioni. Nelle prossime settimane faremo le valutazioni“. Una nuova frenata, quindi, da ...

