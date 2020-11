Ballando con le Stelle 2020: i risultati di tutte le votazioni. Isoardi domina sui social. Daniele Scardina primo nella finale a 7, Conticini vincitore per la giuria (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniele Scardina La quindicesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Un primato per niente scontato, a giudicare dalle votazioni avvenute nel corso delle dieci puntate, che hanno visto quasi sempre primeggiare le coppie formate da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e da Paolo Conticini e Veera Kinnunen, con i vincitori che sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica tra tutti i concorrenti soltanto in due occasioni. La vera sorpresa è però arrivata in finale dove Gilles e Lucrezia hanno battuto in una sfida diretta Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, i primi classificati nella manche iniziale della decima puntata. Vediamo insieme ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020)La quindicesima edizione dicon lesi è conclusa con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Un primato per niente scontato, a giudicare dalleavvenute nel corso delle dieci puntate, che hanno visto quasi sempre primeggiare le coppie formate da Elisae Raimondo Todaro e da Paoloe Veera Kinnunen, con i vincitori che sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica tra tutti i concorrenti soltanto in due occasioni. La vera sorpresa è però arrivata indove Gilles e Lucrezia hanno battuto in una sfida direttae Anastasia Kuzmina, i primi classificatimanche iniziale della decima puntata. Vediamo insieme ...

