(Di domenica 22 novembre 2020) Il Gran Premio deldellanon solo ha concluso il campionato della classe regina ma ha anche sancito l’addio dialYamaha ufficiale e di AndreadalDucati ufficiale. Andiamo a rivedere le splendide immagini del saluti dei box riservati ai nostri due portacolori. Nel caso del “Dottore” l’addio sarà breve, dato che tornerà in casa Yamaha ma con il marchio Petronas. Per il romagnolo, invece, tutto sarà in bilico, dato che potrebbe davvero essere davanti ad un anno sabbatico.: LE IMMAGINI DIE ANDREACLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE alessandro.passanti@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA ...

SkySportMotoGP : ?? La @YamahaMotoGP omaggia così @ValeYellow46 alla sua ultima gara nel team ufficiale ?? @MotoGP #PortugueseGP ????… - SkySportMotoGP : ?? @AndreaDovizioso viene accolto così dal box della @ducaticorse al termine della sua ultima gara con la Rossa ??… - SkySportMotoGP : ?? CANET, CHE RISCHIO ENORME! Schiva le moto dopo la caduta in #Moto2 ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, GP Portogallo 2020: Valentino #Rossi e #Dovizioso, abbracci emozionanti col team a fine gara… - andrea_feni : RT @SkySportMotoGP: ?? La @YamahaMotoGP omaggia così @ValeYellow46 alla sua ultima gara nel team ufficiale ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMo… -

