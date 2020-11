Tullio Solenghi eliminato a Ballando, Massimo Lopez contro la giuria: Selvaggia Lucarelli “Non lo merito!” (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle 2020 non senza le polemiche. Il primo ad essere eliminato e quindi escluso dalla possibilità di poter arrivare fino in fondo è stato l’attore Tullio Solenghi con Maria Ermachkova. Tullio ha dedicato la sua esibizione ad alcuni cari amici scomparsi ma purtroppo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda la finale dicon le Stelle 2020 non senza le polemiche. Il primo ad esseree quindi escluso dalla possibilità di poter arrivare fino in fondo è stato l’attorecon Maria Ermachkova.ha dedicato la sua esibizione ad alcuni cari amici scomparsi ma purtroppo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gerry060854 : @stanzaselvaggia @MassimoLopez_ @Mattiabuonocore @Ballando_Rai Una giuria che manda avanti Costantino della Gherar… - blogtivvu : Solenghi eliminato a Ballando, Lopez contro la giuria: Selvaggia Lucarelli interviene - diseretode : RT @lucrii91: “Non esiste in anagrafe... fatelo per voi stessi, poi vengono le giurie e i tesoretti. Credere in se stessi ...e lavorare con… - SicraPress : Ballando, Tullio Solenghi eliminato: gesto dell'ombrello a Mariotto e lite in diretta. Interviene Milly Carlucci… - Unf_Tweet : -