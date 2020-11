Torino | Zaza | «Belotti ha un problema che lo tormenta da un po’»

(Di domenica 22 novembre 2020) Simonepunisce Antonio Conte con il gol prima dell’intervallo. Ecco le sue parole anche su, fermato da un acciacco Simoneha messo a segno il gol che a fine primo tempo regala il vantaggio ilcontro l’Inter. Le sue parole a DAZN. «Purtropposi è fatto male e sto giocando io al suo posto. Stiamo facendo quasi tutto perfettamente, il gol è il premio di questo primo tempo. Ma sappiamo che adesso viene la parte più dura, in quest’intervallo bisognerà recuperare le energie. Ho abbracciato tutta la panchina ein particolar modo perché so che ha questoche loda un po’ di settimane. Tra noi c’è un bellissimo rapporto, non siamo in competizione». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinist… - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Problemi nel riscaldamento per Belotti: nel Torino gioca Zaza dall'inizio #InterTorino 0?-0? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #SerieA, #Torino | Belotti costretto al forfait. Gioca Zaza - 1psicopatar : RT @Inter: ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinistro angolato..… - abdo_massa : RT @Inter: ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinistro angolato..… -

Le parole di Simone Zaza, autore del vantaggio: "Belotti? Abbiamo un bel rapporto, non siamo per nulla in competizione" ...Tegola per Marco Giampaolo. Nel corso del riscaldamento di Inter-Torino, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, Andrea Belotti ha accusato un problema muscolare e ha ...