The Last of Us Parte 2 e le reazioni negative, ne parla Jim Ryan di Sony (Di domenica 22 novembre 2020) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente discusso, in un'intervista con GQ Magazine, dell'accoglienza riservata a The Last of Us Parte 2, l'acclamato titolo Naughty Dog che, nonostante le lodi di pubblico e critica, è diventato uno dei titoli più chiacchierati e controversi dell'anno, se non dell'intera generazione. I giornalisti hanno domandato a Ryan quale fosse il pensiero interno di Sony alle reazioni negative dei fan che, sicuramente, avevano osservato e studiato. La risposta del CEO è stata molto semplice: "Ho incontrato Neil lo scorso anno e mi sono congratulato con la sua arte e il suo modo di raccontare storie. Neil è un adulto, esattamente come me e non penso che nessuno di noi due si lasci intimorire da questo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 22 novembre 2020) Il CEO diInteractive Entertainment, Jim, ha recentemente discusso, in un'intervista con GQ Magazine, dell'accoglienza riservata a Theof Us2, l'acclamato titolo Naughty Dog che, nonostante le lodi di pubblico e critica, è diventato uno dei titoli più chiacchierati e controversi dell'anno, se non dell'intera generazione. I giornalisti hanno domandato aquale fosse il pensiero interno dialledei fan che, sicuramente, avevano osservato e studiato. La risposta del CEO è stata molto semplice: "Ho incontrato Neil lo scorso anno e mi sono congratulato con la sua arte e il suo modo di raccontare storie. Neil è un adulto, esattamente come me e non penso che nessuno di noi due si lasci intimorire da questo ...

acmilan : The best set-pieces from the last decade, which do you remember most fondly? ?? Le migliori punizioni dell'ultimo… - sunandavashisht : Narendra Modi — The last-mile Prime Minister - By ?@pranabsamanta? - Maedhros67 : 'We'll leave Israel for last.' Un anno dopo la pubblicazione di questo libro, Michael Collins Piper fu trovato mor… - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: The Last of Us, ci siamo! Iniziano ufficialmente i lavori sulla serie TV di HBO - AppleRTweet : RT @pcexpander: The Last of Us, ci siamo! Iniziano ufficialmente i lavori sulla serie TV di HBO -