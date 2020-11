Pos nelle chiese | a Cremona le offerte si fanno col bancomat

Leggi su agi

(Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Un pos per leper garantire le distanze anti-Covid e raccogliere denaro per la chiesa. Dalla messa di questa mattina a Cicognara () la Diocesi ha dato il via al progetto carità cone carte di credito installando un bussolotto per lecon cui si può scegliere a chi fare donazioni. Tre le opzioni possibili: versamenti alla comunità, alle opere di carità o alla Caritas o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Il progetto è sperimentale come ha spiegato la diocesi in un video pubblicato sul sito istituzionale. “Così - hanno detto in chiesa - osserviamo le norme anti-Covid e ci mettiamo al riparo dai malintenzionati che visitano le nostre".