Pfizer sta preparando una versione in polvere del suo vaccino anti-Covid (Di domenica 22 novembre 2020) Per rendere più facile il trasporto del vaccino contro il coronavirus, il colosso farmaceutico statunitense Pfizer sta pensando a una versione “liofilizzata”. La casa farmaceutica ha fatto sapere che sono già in corso studi per liofilizzare il vaccino. “Il prossimo anno metteremo sul mercato un vaccino sotto forma di polvere”, ha dichiarato il direttore scientifico del gruppo Mikael Dolsten a Business Insider. La formula “in polvere” risolverebbe il serio problema del trasporto a basse temperature (per il vaccino Pfizer la conservazione deve avvenire a -80°). Il processo di liofilizzazione, che consiste nella rimozione dell’acqua, è qualcosa che si fa normalmente nel mondo dei vaccini. Quelli a base di proteine sono molto facili da ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Per rendere più facile il trasporto delcontro il coronavirus, il colosso farmaceutico statunitensesta pensando a una“liofilizzata”. La casa farmaceutica ha fatto sapere che sono già in corso studi per liofilizzare il. “Il prossimo anno metteremo sul mercato unsotto forma di”, ha dichiarato il direttore scientifico del gruppo Mikael Dolsten a Business Insider. La formula “in” risolverebbe il serio problema del trasporto a basse temperature (per illa conservazione deve avvenire a -80°). Il processo di liofilizzazione, che consiste nella rimozione dell’acqua, è qualcosa che si fa normalmente nel mondo dei vaccini. Quelli a base di proteine sono molto facili da ...

