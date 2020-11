MotoGP | Joan Mir | “Devo scusarmi con Pecco”

(Di domenica 22 novembre 2020)Mir esprime il proprio commento al termine del Gran Premio del Portogallo, ultima competizione del Motomondiale 2020. Lo spagnolo ha chiuso con un ritiro la stagione che gli ha regalato il primo titolo in carriera nella classe regina delle due ruote L’alfiere della Suzuki, matematicamente vincitore del campionato già nel secondo atto di Valencia, ha chiuso anticipatamente l’evento di Portimao in seguito ad un problema tecnico intorno alla metà gara. L’iberico ha affermato ai microfoni di SPEEDWEEK.COM: “È stata una giornata sfortunata. Nei primi due giri mi sono sentito molto bene e sono riuscito a compiere molti sorpassi. L’elettronica mi ha abbandonato dopo i contatti con Zarco e Bagnaia. Devocon Pecco, sono stato troppo aggressivo in quella situazione. Potevo evitare quella manovra, mi spiace. Alla fine mi sono ritirato perché il ...

MotoGP: "Ho perso l'elettronica per via di un contatto con Bagnaia, devo scusarmi con Pecco, sono stato troppo aggressivo". Rins: ""Potrei operarmi. Passerò da Barcellona per degli esami alla spalla.Portimao, 22 nov. - Miguel Oliveira trionfa nel Gp di Portogallo, ultima gara del mondiale MotoGp. Il portoghese della Ktm si impone in solitaria nel Gp di casa davanti all'australiano della Ducati Ja ...