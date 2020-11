Liga, la Real Sociedad torna da sola al comando. Vittoria sul Cadice 1-0 (Di domenica 22 novembre 2020) La Real Sociedad torna da sola in vetta alla Liga Spagnola. Dopo la Vittoria dell’Atletico Madrid sul Barcellona, la squadra di Alguacil si è ripreso il primo posto solitario vincendo 1-0 in casa della sorpresa Cadice. Decisiva la rete di Isak che ha messo a segno il gol da tre punti al 66? sull’assist di Januzaj. Con questo successo la Real Sociedad sale a 23 punti mentre il Cadiz resta a quota 14. In classifica, l’Atletico Madrid segue a 20 punti (con due partite in meno). Attardate Real Madrid e Barcellona. Foto: Twitter Real Sociedad L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Ladain vetta allaSpagnola. Dopo ladell’Atletico Madrid sul Barcellona, la squadra di Alguacil si è ripreso il primo posto solitario vincendo 1-0 in casa della sorpresa. Decisiva la rete di Isak che ha messo a segno il gol da tre punti al 66? sull’assist di Januzaj. Con questo successo lasale a 23 punti mentre il Cadiz resta a quota 14. In classifica, l’Atletico Madrid segue a 20 punti (con due partite in meno). AttardateMadrid e Barcellona. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

susydigennaro : RT @napolimagazine: EURORIVALI - La Real Sociedad vince ed è in vetta alla classifica della Liga - apetrazzuolo : EURORIVALI - La Real Sociedad vince ed è in vetta alla classifica della Liga - napolimagazine : EURORIVALI - La Real Sociedad vince ed è in vetta alla classifica della Liga - Tvottiano : @AgoCannella @enrick81 @famigliasimpson @OltreTv @napoliforever89 @tw_fyvry @Federic01996 @misterf_tweets @CIAfra73… - jerryscottismo : Il Real Sociedad è in testa alla liga nonostante David Silva abbia scelto la Lazio -