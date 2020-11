Inter-Torino, una rimonta annunciata: ecco il dato sulle due squadre (Di domenica 22 novembre 2020) Una gara che si è accessa dopo il doppio vantaggio granata quella tra Inter e Torino: le statistiche però avevano previsto tutto La gara tra Inter e Torino si è accesa al 62?, dopo il doppio vantaggio dei granata su rigore di Ansaldi seguito al gol di Zaza a fine primo tempo. Una rimonta annunciata nei numeri, quella nerazzurra. Come ha riportato OptaPaolo, l’Inter è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio (ben 7) mentre il Torino ne ha persi il doppio (14). 7 & 14 – L'#Inter é la squadra che ha recuperato piú punti da situazione di svantaggio in questa #SerieA (7), il #Torino quella che da vantaggio ne ha persi di piú (14). Ribaltata.#InterTorino ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Una gara che si è accessa dopo il doppio vantaggio granata quella tra: le statistiche però avevano previsto tutto La gara trasi è accesa al 62?, dopo il doppio vantaggio dei granata su rigore di Ansaldi seguito al gol di Zaza a fine primo tempo. Unanei numeri, quella nerazzurra. Come ha riportato OptaPaolo, l’è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio (ben 7) mentre ilne ha persi il doppio (14). 7 & 14 – L'#é la squadra che ha recuperato piú punti da situazione di svantaggio in questa #SerieA (7), il #quella che da vantaggio ne ha persi di piú (14). Ribaltata.#...

