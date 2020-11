Inter-Torino 4-2: Conte torna a sorridere (Di domenica 22 novembre 2020) Pioggia di reti a San Siro, l’Inter vince in rimonta contro un ottimo Torino. A pochi giorni dal match di Champions contro il Real Madrid, Conte tira il meglio dai suoi sfornando una prestazione di carattere. I granata vanno in vantaggio con Zaza a fine primo tempo, fino a raddoppiare con Ansaldi su rigore. L’Inter reagisce immediatamente e in pochi minuti aggancia il Toro con Sanchez e Lukaku. Nel finale, i nerazzurri con Lukaku e Lautaro ne fanno due arrotondando il risultato. Come sono scese in campo le squadre? Conte sceglie il suo 3-5-2 per il match di San Siro contro il Torino. Capitan Handanovic in porta, Ranocchia, Bastoni e D’Ambrosio in difesa. Barella e Vidal giocheranno da centrocampisti centrali, con Hakimi e Young a correre sulel fasce. In avanti assente Lautaro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Pioggia di reti a San Siro, l’vince in rimonta contro un ottimo. A pochi giorni dal match di Champions contro il Real Madrid,tira il meglio dai suoi sfornando una prestazione di carattere. I granata vanno in vantaggio con Zaza a fine primo tempo, fino a raddoppiare con Ansaldi su rigore. L’reagisce immediatamente e in pochi minuti aggancia il Toro con Sanchez e Lukaku. Nel finale, i nerazzurri con Lukaku e Lautaro ne fanno due arrotondando il risultato. Come sono scese in campo le squadre?sceglie il suo 3-5-2 per il match di San Siro contro il. Capitan Handanovic in porta, Ranocchia, Bastoni e D’Ambrosio in difesa. Barella e Vidal giocheranno da centrocampisti centrali, con Hakimi e Young a correre sulel fasce. In avanti assente Lautaro ...

