Il presidente Strianese a 40 anni dal sisma | “Oggi come allora fate presto”

Tempo di lettura: 5 minutiAnche il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese in occasione della ricorrenza dei quarant'anni dal terremoto del 1980, ha voluto avviare una riflessione su quello che è accaduto e sull'attualità dell'emergenza che stiamo vivendo e che come allora impone di "fare presto" come titoló Il Mattino di Napoli pubblicò tre giorni dopo quel tragico giorno. Era il 23 novembre 1980 e alle 19.34,53 una scossa di 90 secondi cancellò dalla carta geografica interi paesi seminando distruzione e morte, colpendo un'area di 17.000 chilometri che andava dall'Irpinia al Vulture, a cavallo delle province di Avellino, Salerno e Potenza. Oggi sono passati 40 anni dal quel terremoto che ha segnato in maniera indelebile i territori colpiti.

