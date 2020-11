I 50 anni di Samantha De Grenet: 'Ho avuto un tumore al seno, è stato un pugno in faccia' (Di domenica 22 novembre 2020) Samantha De Grenet festeggia i suoi 50 anni a 'Domenica Live'. La showgirl racconta nel programma domenicale di Barbara d'Urso di aver superato il cancr o: 'Due anni fa ho sentito una specie di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020)Defesteggia i suoi 50a 'Domenica Live'. La showgirl racconta nel programma domenicale di Barbara d'Urso di aver superato il cancr o: 'Duefa ho sentito una specie di ...

