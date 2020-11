Elena Sofia Ricci a Domenica In – “Abbiate il coraggio di conoscere e sapere”

(Di domenica 22 novembre 2020)ritornerà presto in tv: un nuovo lavoro su Rai 3 le permetterà di indossare i panni di Rita Levi Montalcini. Un personaggio che ha avuto il privilegio diin via indiretta, entrando nella casa della grande scienziata grazie alla nipote della stessa.ha approfittato del salotto diIn per lanciare un appello diretto agli italiani. Poi ha rivelato che c’è un sottile filo rosso che lega la scienziata alla famiglia dell’attrice.e Rita Levi Montalcini, il loro legame Da un lato abbiamo una delle attrici più applaudite del piccolo e grande schermo italiano. Dall’altro una grande scienziata che con la sua saggezza e mente brillante ha ...

Unf_Tweet : - gianlu_79 : RT @ZeusMega: Elena Sofia Ricci dice sempre cose intelligenti e brillanti, qualsiasi argomento le si proponga. È sempre un piacere vederla.… - BlueBandit_16 : RT @Vicinisempreee: Elena Sofia Ricci è colei che va a sentire i concerti di Ermal e gli commenta qualsiasi post e che resta a salutare Fab… - breakingnewsit : TT: #Domenicain, hakimi, il torino, Sassuolo, elena sofia ricci, la roma e squadra - marcoluci1 : RT @MauryKostanzo: Non vedo l'ora di vedere la fiction su Rita Levi Montalcini perché le interpretazioni di Elena Sofia Ricci sono sempre m… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia

Elena Sofia Ricci ritornerà presto in tv: un nuovo lavoro su Rai 3 le permetterà di indossare i panni di Rita Levi Montalcini. Un personaggio che ha avuto il privilegio di conoscere in via indiretta, ...Domenica In, Elena Sofia Ricci confessa: "E' una tragedia nel settore" Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elena Sofia Ricci ha parlato del film tv ...