‘Ballando con le Stelle 15’, sul web infuriano le polemiche dopo la finalissima: ecco cosa è successo (Di domenica 22 novembre 2020) Si è conclusa ieri la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. Il dancing show di Milly Carlucci ha dovuto superare molte problematiche in questi mesi, tra casi di positività al Covid nel cast, l’appendicite del maestro Raimondo Todaro e incidenti di percorso come quello per Alessandra Mussolini. Nonostante tutti questi ostacoli, l’edizione è stata portata a termine anche con ottimi ascolti (5 milioni di spettatori e 23.7% di share) e la vittoria per Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Eppure, in questa complicata annata, anche la finalissima non è stata priva di polemiche. Innanzitutto, ieri sera, il web si è da subito scagliato contro Rossella Erra, il tribuno del popolo, rea di aver consegnato il tesoretto ad Alessandra Mussolini. Il ruolo di Rossella, nel programma ma soprattutto nella finale, doveva essere quello di esprimere ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020) Si è conclusa ieri la quindicesima edizione di Ballando con le. Il dancing show di Milly Carlucci ha dovuto superare molte problematiche in questi mesi, tra casi di positività al Covid nel cast, l’appendicite del maestro Raimondo Todaro e incidenti di percorso come quello per Alessandra Mussolini. Nonostante tutti questi ostacoli, l’edizione è stata portata a termine anche con ottimi ascolti (5 milioni di spettatori e 23.7% di share) e la vittoria per Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Eppure, in questa complicata annata, anche lanon è stata priva di. Innanzitutto, ieri sera, il web si è da subito scagliato contro Rossella Erra, il tribuno del popolo, rea di aver consegnato il tesoretto ad Alessandra Mussolini. Il ruolo di Rossella, nel programma ma soprattutto nella finale, doveva essere quello di esprimere ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - minchiedangelo : @Francinter68 @citrepiotta cazzo è, ballando con le stelle? - MarcoBojack85 : #DomenicaIn @milly_carlucci @Ballando_Rai @caterinabalivo #BuonaDomenica Volete Caterina Balivo nel cast di ba… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con “Datti una regolata | stai esagerando” | battuta sul peso di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle | web furioso Zazoom Blog