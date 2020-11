A2 Femminile | Cutrofiano espugna Ravenna

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA- In A2, nella 2a giornata di ritorno , si è giocato in entrambi i gironi. Nell'Est tre le partite andate in scena. Il Cuore Di Mammaha difeso il primato andando adre ...

#VOLLEY A2/f – Cuore di Mamma Cutrofiano, una dolcissima domenica di riposo

Le leccesi sono capoliste, l’Olimpia Teodora insegue a -4. Bendandi: "Dobbiamo partire forte per mettere in discussione la loro fiducia" ...Prosegue il campionato di A2 femminile che sende in campo per la seconda di ritrono: ecco il programma della 11a giornata di A2 femminile.