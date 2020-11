Trentenne dispersa nei boschi di Pedivigliano | è finita in un burrone

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 novembre 2020) La comunità di(Cosenza) ha vissuto un sabato di angoscia ed ansia per le sorti di una ragazza di 35 anni diventata irreperibile dal mattino. Subito sono scattate le ricerche coordinate dal comandante della stazione dei Carabinieri di Scigliano Fabio Mandato. In azione anche la Protezione Civile, l’amministrazione Leone, semplici i cittadini e i vigili del fuoco. Nonostante la pioggia e il freddo, le ricerche neisono andate avanti incessanti. Laerain une ha perso conoscenza. Il telefono squillava a vuoto. Poi la donna si è ripresa ed è riuscita a rispondere al telefono. I Carabinieri hanno localizzato il suo dispositivo e sono riusciti a trovarla. Sul posto è giunta un’ambulanza, per i primi soccorsi. Sta bene ma ha trascorso molte ore al freddo.