Traffico Roma del 21-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento disagi nella zona di Piazza Irnerio per la chiusura della via Aurelia via Aurelia chiusa tra via Baldo degli Ubaldi e via Altieri causa un incidente avvenuto alcune ore fa ripercussioni soprattutto perché dalla via Aurelia procede verso Piazza Irnerio ilè deviato in via Altieri sulla tangenziale altezza galleria Fleming incidente verso lo stadio rallentamenti nelle vicinanze rallentato perintenso viale di Tor di Quinto altri incidenti provocano disagi sulla Laurentina uscendo danei pressi del Bivio per il raccordo è sulla Tuscolana un incidente rallenta la circolazione all’altezza di Cinecittà anche in questo caso verso fuoriper lavori oggi nuova giornata di disagi sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione code ...