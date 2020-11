Torino, quarto giocatore positivo: reduce dagli impegni in Nazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Costa carissima la pausa nazionali al Torino. Il club granata ha annunciato la positività di un quarto elemento del gruppo squadra tornato dal ritiro della rispettiva selezioni dopo questa sosta del campionato. “Il Torino Football Club comunica la positività al Covid-19 di un altro calciatore reduce dagli impegni della sua Nazionale. Il tesserato, che per precauzione era già stato isolato dal gruppo squadra, è attualmente asintomatico e seguirà tutto l’iter nel rispetto del protocollo sanitario“, si legge nella nota del Torino apparsa sul sito ufficiale del club. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Costa carissima la pausa nazionali al. Il club granata ha annunciato la positività di unelemento del gruppo squadra tornato dal ritiro della rispettiva selezioni dopo questa sosta del campionato. “IlFootball Club comunica la positività al Covid-19 di un altro calciatoredella sua. Il tesserato, che per precauzione era già stato isolato dal gruppo squadra, è attualmente asintomatico e seguirà tutto l’iter nel rispetto del protocollo sanitario“, si legge nella nota delapparsa sul sito ufficiale del club. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Torino quarto Torino, quarto positivo tra i Nazionali! Era già stato isolato Toro News Covid: Torino, apre domani ospedale al parco del Valentino

Aprirà domani, negli 8 mila metri quadri di superficie all'interno del V padiglione dell'ex area Torino Esposizioni nel Parco del Valentino, il nuovo ospedale per pazienti Covid a bassa intensità, cos ...

Covid: pronta l’area sanitaria di Torino Esposizioni

TORINO - L'area sanitaria Covid per pazienti a bassa intensità di cura nel Quinto Padiglione di Torino Esposizioni, nel Parco del Valentino, è pronta e domani mattina, domenica 22 novembre, ospiterà i ...

Aprirà domani, negli 8 mila metri quadri di superficie all'interno del V padiglione dell'ex area Torino Esposizioni nel Parco del Valentino, il nuovo ospedale per pazienti Covid a bassa intensità, cos ...