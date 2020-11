Spezia-Atalanta 0-0 | una Dea sprecona torna dal Manuzzi con un pari

Leggi su zon

(Di sabato 21 novembre 2020) Tante occasioni ma nessun gol: all’Orogel Stadium di Cesena l’rimane a secco e conferma il calo di rendimento Un match equilibrato e dall’esito tutt’altro che scontato: a Cesena non si è assistito all’atteso dominio degli ospiti e il pareggio finale lascia insoddisfatta la squadra di Gasperini.termina 0 a 0 e conferma la crescita dei padroni di casa. L’ampio turnover attuato dalla Dea penalizza la manovra orobica e lo stesso tridente offensivo appare appannato, sull’onda delle ultime, poco convincenti, uscite. Al contrario locontinua il processo di crescita mostrato nelle ultime partite e conferma una solidità difensiva non scontata per una neopromossa. Sono proprio i padroni di casa a partire forte con il palo colpito al secondo minuto da Diego Farias. Una prima frazione che però ...