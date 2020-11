Salvini: “Con Berlusconi faremo una battaglia comune. Pronte proposte per il Governo” (Di sabato 21 novembre 2020) “La proposta che farò e che spero che venga raccolta è quella di una federazione per portare al governo alcune soluzioni e proposte concrete sperando che Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare”, Lo ha detto Matteo Salvini a ‘L’Ospite’, su Sky Tg24. “Con Berlusconi – ha aggiunto Salvini – abbiamo parlato di tasse e di lavoro. Ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti insieme”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘L’Ospite’, su Sky Tg24. Salvini ha poi invocato una norma che faccia pagare ai giganti del ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) “La proposta che farò e che spero che venga raccolta è quella di una federazione per portare al governo alcune soluzioni econcrete sperando che Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare”, Lo ha detto Matteoa ‘L’Ospite’, su Sky Tg24.– ha aggiunto– abbiamo parlato di tasse e di lavoro. Ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani. Abbiamo concordato unasu pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti insieme”. Lo ha detto Matteoa ‘L’Ospite’, su Sky Tg24.ha poi invocato una norma che faccia pagare ai giganti del ...

