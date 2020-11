Puglia, mamma 41enne muore di Covid in ospedale: aveva atteso 11 ore prima del ricovero (Di sabato 21 novembre 2020) mamma 41enne muore di Covid in ospedale: aveva atteso 11 ore prima del ricovero Antonella Abbatangelo, mamma di 41 anni, è morta in ospedale dopo cinque giorni di ricovero. La donna aveva febbre e tosse da circa una settimana quando si è presentata al pronto soccorso di Barletta e ha dovuto attendere 11 ore prima di essere ricoverata. Il giorno prima, inoltre, la donna era stata mandata a casa dal Pronto Soccorso di Trani, dove si era recata perché non si sentiva bene. mamma di un bimbo di 14 mesi, Antonella era risultata positiva al Covid-19 ed è deceduta lo scorso giovedì ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020)diin11 oredelAntonella Abbatangelo,di 41 anni, è morta indopo cinque giorni di. La donnafebbre e tosse da circa una settimana quando si è presentata al pronto soccorso di Barletta e ha dovuto attendere 11 oredi essere ricoverata. Il giorno, inoltre, la donna era stata mandata a casa dal Pronto Soccorso di Trani, dove si era recata perché non si sentiva bene.di un bimbo di 14 mesi, Antonella era risultata positiva al-19 ed è deceduta lo scorso giovedì ...

