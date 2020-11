Nicola Morra va a parlare male della Rai su La7 (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo il rifiuto della trasmissione Titolo V su Raitre nell’ospitare Nicola Morra dopo le sue parole su Jole Santelli («i calabresi sapevano di aver votato una grave malata oncologica e ognuno ha la classe dirigente che sceglie»), Morra a Omnibus su La7 torna in televisione. L’emittente di Cairo sostiene che, in una società liberale, ognuno deve avere il diritto di esprimere le proprie opinioni, soprattutto quando si parla di servizio pubblico. Per questo, la presenza di Morra a La7 non solo è confermatissima, ma è anche il fulcro della trasmissione del mattino. LEGGI ANCHE > Frasi shock su Jole Santelli, la Rai cancella Morra da Titolo V Morra a Omnibus, il suo punto di vista sull’ostracismo dalla Rai «Io sono stato vicino a chi soffre e a chi, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo il rifiutotrasmissione Titolo V su Raitre nell’ospitaredopo le sue parole su Jole Santelli («i calabresi sapevano di aver votato una grave malata oncologica e ognuno ha la classe dirigente che sceglie»),a Omnibus su La7 torna in televisione. L’emittente di Cairo sostiene che, in una società liberale, ognuno deve avere il diritto di esprimere le proprie opinioni, soprattutto quando si parla di servizio pubblico. Per questo, la presenza dia La7 non solo è confermatissima, ma è anche il fulcrotrasmissione del mattino. LEGGI ANCHE > Frasi shock su Jole Santelli, la Rai cancellada Titolo Va Omnibus, il suo punto di vista sull’ostracismo dalla Rai «Io sono stato vicino a chi soffre e a chi, ...

NicolaMorra63 : La mia risposta alla strumentalizzazione delle mie dichiarazioni dietro la campagna social del Centrodestra:… - LegaSalvini : CARLA RUOCCO (5 STELLE): “LA MIA PIENA SOLIDARIETÀ A NICOLA MORRA PER L'ATTACCO STRUMENTALE E TRASVERSALE CHE STA S… - msgelmini : Nicola Morra si dimetta. Subito. @Drittorovescio_ #Morradimettiti - Claudio08671090 : RT @DSantanche: Ogni secondo che passa senza che vengano annunciate le dimissioni di Nicola #Morra è un insulto alla memoria di una donna s… - vittoriodiri : RT @ErmannoKilgore: A questo punto la dimostrazione che le frasi infelici di #Morra non contano un cazzo, ma sono solo una scusa per attacc… -