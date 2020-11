MotoGP, Jorge Lorenzo contro Cal Crutchlow: “Sempre in terra, collauda la durezza delle moto” (Di domenica 22 novembre 2020) Non accennano a placarsi gli scontri verbali tra Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo, che in queste ore ha risposto dopo che il britannico lo ha definito un collaudatore non all’altezza. “Basterebbe parlare con gli ingegneri e i piloti che hanno lavorato con me in Ducati e Yamaha per sapere le mie capacità nello sviluppo della moto – ha replicato lo spagnolo – Dire che non sono un buon collaudatore è come dire che la terra è piatta. E’ un dato di fatto che da quando sono andato via io queste due squadre vincono meno.” Poi l’affondo diretto contro Crutchlow: “Negli ultimi dieci anni è uno dei piloti con più cadute e meno vittorie, probabilmente è un ottimo collaudatore per verificare la durezza delle ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Non accennano a placarsi gli scontri verbali tra Cal, che in queste ore ha risposto dopo che il britannico lo ha definito untore non all’altezza. “Basterebbe parlare con gli ingegneri e i piloti che hanno lavorato con me in Ducati e Yamaha per sapere le mie capacità nello sviluppo della moto – ha replicato lo spagnolo – Dire che non sono un buontore è come dire che laè piatta. E’ un dato di fatto che da quando sono andato via io queste due squadre vincono meno.” Poi l’affondo diretto: “Negli ultimi dieci anni è uno dei piloti con più cadute e meno vittorie, probabilmente è un ottimotore per verificare la...

