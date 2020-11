Morta Ines Frassinetti, la 14enne che aspettava un cuore e un polmone nuovi: “Come una regina aspetta il suo re”. La sua canzone è una hit (Di sabato 21 novembre 2020) aspettava un cuore e un polmone nuovi. Non sono arrivati in tempo e Ines Frassinetti, 14enne marchigiana, non ce l’ha fatta. Se n’è andata lo scorso 29 ottobre dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ha passato il suo ultimo anno di vita. Affetta dalla sindrome di Vacterl, che comporta malformazioni a diversi organi, la ragazza ha trascorso la sua esistenza facendo avanti e indietro per i policlinici. Sono stati quaranta gli interventi chirurgici subiti in quattordici anni di vita. Sempre solare e sorridente, Ines è stata una vera guerriera. Chi l’ha conosciuta la ricorda per la sua gioia di vivere e il suo altruismo. “La sua voglia di vivere era immensa, non si fermava mai. Durante i tanti ricoveri in ospedale passavano da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)une un. Non sono arrivati in tempo emarchigiana, non ce l’ha fatta. Se n’è andata lo scorso 29 ottobre dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ha passato il suo ultimo anno di vita. Affetta dalla sindrome di Vacterl, che comporta malformazioni a diversi organi, la ragazza ha trascorso la sua esistenza facendo avanti e indietro per i policlinici. Sono stati quaranta gli interventi chirurgici subiti in quattordici anni di vita. Sempre solare e sorridente,è stata una vera guerriera. Chi l’ha conosciuta la ricorda per la sua gioia di vivere e il suo altruismo. “La sua voglia di vivere era immensa, non si fermava mai. Durante i tanti ricoveri in ospedale passavano da ...

