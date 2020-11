Morra si scusi con Santelli L’Italia non è la Rupe Tarpea

Leggi su dire

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – “Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso». Lo ha detto a Radio Capital il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Un’affermazione che ha scosso tutti, ha fatto prendere le distanze anche al suo partito pentastellato e gli è costata qualche intervento pubblico in tv andato a monte. Ma non basta. Non può bastare. Va riconosciuta a Morra una controtendenza. Rispetto al nazional popolare tipico che santifica i morti, pure i peggiori, lui invece non si fa scrupolo di addebitare alla ‘defunta’, come carinamente la chiama, non solo i mali della Calabria, ma una sorta di ‘arroganza’ per essersi candidata quando era già metastatica e al contempo, ai calabresi, una bella tara di stupidità per averla votata. In buona sostanza è la malattia a qualificare la persona: benvenuti a Sparta e alla Rupe Tarpea.