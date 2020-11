Milano | Pellegrini Lega | ' Cpr via Corelli inadatto | governo intervenga'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020), 21 nov. (Adnkronos) - “E' diventato imbarazzante, se non fosse del tutto sconcertante, dover tornare sulle condizioni fuori controllo del Cpr di via. La denunce degli operatori delle forze dell'ordine ormai non ci contano più. Continue rivolte al Centro di permanenza per il rimpatrio, che provocano danni alla struttura, feriti fra gli agenti, i quali non sono neppure monitorati sanitariamente per i rischi pandemici". Lo afferma il senatore della, Emanuele, dopo al rivolta al Cpr di via. "Un edificio, che non è mai stato adeguato, un reparto Covid distrutto dalle devastazioni. Gli appelli del Sap sono sistematicamente inascoltati. Ilpensa di gestire questa folle ...