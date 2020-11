LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, 2 nella top10! Alle 13.15 la seconda manche (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima manche a Levi: ottima Italia 11.39 Appuntamento Alle 13.15 per la seconda manche grazie per averci seguito! 11.37 E’ terminata la prima manche! Sono dunque cinque le azzurre qualificate: sesta Irene Curtoni, nona Marta Bassino, 14ma Federica Brignone, 28ma Marta Rossetti, 29ma Martina Peterlini. Eliminate Lara Della Mea e Serena Viviani, rispettivamente 33ma e 44ma. 11.34 L’atleta qualificata con il pettorale più alto è l’austriaca Magdalena Egger, 21ma a 1?84 dopo essere partita con il n.61. 11.28 Niente da fare per Elena Viviani, 43ma a 3?26. 11.26 Lara Della Mea esce dAlle 30, niente qualificazione per lei. Ora parte la debuttante ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della prima: ottima Italia 11.39 Appuntamento13.15 per lagrazie per averci seguito! 11.37 E’ terminata la prima! Sono dunque cinque le: sesta Irene Curtoni, nona Marta Bassino, 14ma Federica Brignone, 28ma Marta Rossetti, 29ma Martina Peterlini. Eliminate Lara Della Mea e Serena Viviani, rispettivamente 33ma e 44ma. 11.34 L’atleta qualificata con il pettorale più alto è l’austriaca Magdalena Egger, 21ma a 1?84 dopo essere partita con il n.61. 11.28 Niente da fare per Elena Viviani, 43ma a 3?26. 11.26 Lara Della Mea esce d30, niente qualificazione per lei. Ora parte la debuttante ...

