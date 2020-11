LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: si parte con la FP3, tutti in pista a Portimao per accedere al Q2 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.02 Pol Espargarò balza al comando con un giro già abbastanza interessante in 1’41?1 e rifila ben sette decimi al primo degli inseguitori, Petrucci. 11.00 Tempi molto alti in avvio di sessione, ma Vinales è il più rapido al primo giro lanciato in 1’41?8 davanti a OLIVEira, Quartararo, Binder e Petrucci. 10.58 In corso di svolgimento il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.57 La combinazione media all’anteriore e hard al posteriore va per la maggiore, ma non mancano interpretazioni alternative. Miller monta per esempio una doppia soft. 10.55 SEMAFORO VERDE!!! tutti in ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.02 Pol Espargarò balza al comando con un giro già abbastanza interessante in 1’41?1 e rifila ben sette decimi al primo degli inseguitori, Petrucci. 11.00 Tempi molto alti in avvio di sessione, ma Vinales è il più rapido al primo giro lanciato in 1’41?8 davanti a Oira, Quartararo, Binder e Petrucci. 10.58 In corso di svolgimento il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.57 La combinazione media all’anteriore e hard al posteriore va per la maggiore, ma non mancano interpretazioni alternative. Miller monta per esempio una doppia soft. 10.55 SEMAFORO VERDE!!!in ...

