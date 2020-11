LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: tra pochi minuti la FP3 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 11.33 L’ultimo decisivo evento incoronerà il campione del mondo 2020. Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi sono pronti a sfidarsi per il titolo! 11.31 Siamo pronti da Portiamo per l’ultima prova libera del 2020. Il sole splende nella regione dell’Algarve, località in cui si articola questo spettacolare impianto. Sono 16 le pieghe che compongono l’impianto portoghese che per la prima volta accoglie il Motomondiale. 11.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova libera tre del GP del Portogallo per la Moto2. La presentazione del fine settimana di Portimao – Programma e tv del GP del ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 11.33 L’ultimo decisivo evento incoronerà il campione del mondo 2020. Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi sono pronti a sfidarsi per il titolo! 11.31 Siamo pronti da Portiamo per l’ultima prova libera del 2020. Il sole splende nella regione dell’Algarve, località in cui si articola questo spettacolare impianto. Sono 16 le pieghe che compongono l’impianto portoghese che per la prima volta accoglie il Motomondiale. 11.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella prova libera tre del GP delper la. La presentazione del fine settimana di Portimao – Programma e tv del GP del ...

