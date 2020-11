Instagram ridisegna l’interfaccia dell’app Threads (Di sabato 21 novembre 2020) Continuano gli aggiornamenti di Instagram sull'app Threads, che ora rende lo spostamento tra i menù più facile ed intuitivo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 21 novembre 2020) Continuano gli aggiornamenti disull'app, che ora rende lo spostamento tra i menù più facile ed intuitivo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

webmkitalia : ??Instagram ridisegna la sua schermata iniziale, aggiungendo le schede Reels e ?? Shop. #instagram #instagramupdate… - DataMediaHub : Facebook ridisegna il layout di Instagram per aggiungere schede dedicate per lo shopping e Reels nella barra di nav… - vincos : #Instagram ridisegna l'homepage puntando su Reels e Shop - astaniscia86 : Da oggi #Instagram ridisegna la schermata iniziale introducendo i tasti per Reels e Shopping E' chiaro che il fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram ridisegna Instagram ridisegna l’interfaccia dell’app Threads TuttoAndroid.net Dior e Homewear: la capsule collection per stare a casa

. Stiamo vivendo un periodo difficile a causa dell'epidemia di Coronavirus. Ma la moda non si ferma e cerca soluzioni belle ...

Su Instagram arriva la ricerca per parole chiave

Nuovo aggiornamento Instagram: da oggi è possibile cercare i post direttamente attraverso le parole chiave, ma soli in sei Paesi del mondo.

. Stiamo vivendo un periodo difficile a causa dell'epidemia di Coronavirus. Ma la moda non si ferma e cerca soluzioni belle ...Nuovo aggiornamento Instagram: da oggi è possibile cercare i post direttamente attraverso le parole chiave, ma soli in sei Paesi del mondo.