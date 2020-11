Foggia, auto si ribalta in via Trinitapoli: 20enne gravemente ferito (Di sabato 21 novembre 2020) Foggia - Grave incidente stradale poco fa su via Trinitapoli a Foggia. Un'auto si è ribaltata e un ventenne è rimasto ferito gravemente. L'impatto si è verificato all'altezza del fiume Cervaro. Una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020)- Grave incidente stradale poco fa su via. Un'si èta e un ventenne è rimasto. L'impatto si è verificato all'altezza del fiume Cervaro. Una ...

FOGGIA - Grave incidente stradale poco fa su via Trinitapoli a Foggia. Un'auto si è ribaltata e un ventenne è rimasto ferito gravemente. L'impatto si è verificato all'altezza del fiume Cervaro. Una Sk ...

FOGGIA - Grave incidente stradale poco fa su via Trinitapoli a Foggia. Un'auto si è ribaltata e un ventenne è rimasto ferito gravemente. L'impatto si è verificato all'altezza del fiume Cervaro. Una Sk ...