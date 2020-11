Didattica digitale integrata: è possibile richiederla se c’è in casa una persona fragile diversa dall’alunno? Il Ministero risponde (Di sabato 21 novembre 2020) È possibile richiedere l’attivazione della Didattica a distanza se nel nucleo familiare c’è una persona fragile diversa dall’alunno? Nella sezione dedicata alle FAQ sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, si risponde a questo quesito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 novembre 2020) Èrichiedere l’attivazione dellaa distanza se nel nucleo familiare c’è una? Nella sezione dedicata alle FAQ sul sito ufficiale deldell'Istruzione, sia questo quesito. L'articolo .

thebrightside0 : #topgoodnews?????? Ecco come attivare i giga gratis per la didattica digitale per gli studenti italiani!… - zazoomblog : Didattica digitale integrata luoghi e strumenti di lavoro: alcuni chiarimenti - #Didattica #digitale #integrata - orizzontescuola : Didattica digitale integrata, luoghi e strumenti di lavoro: alcuni chiarimenti - PinoDurante : RT @p_durantescuola: M.I. – FAQ del 20/11/2020 relative alla DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) - CislNazionale : RT @cislscuola: Le FAQ sulla Didattica Digitale Integrata concordate al tavolo di monitoraggio sul CCNI -