Crotone, peggiora la situazione meteo col passare delle ore. Quartieri del centro allagati (Di sabato 21 novembre 2020) Nessuna tregua a proposito dell'allerta meteo a Crotone col passare delle ore. La pioccia continua a precipitare in abbondanza e tutti i Quartieri sono interessati all'allagamento. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere con gommoni intere famiglie rimaste bloccati all'interno del proprio appartamento situato al piano terra. Una situazione che non accenna a calmarsi. Il fiume Esaro si ingrossa sempre più e questo è un altro motivo di preoccupazione dei cittadini. Capannoni completamente allagati e la SS106 è impraticabile. Il Sindaco informa di continuo la cittadinanza affinché eviti di uscire. L'allerta meteo durerà fino alla prossima mezzanotte.

