Covid, mamma 41enne muore in Puglia: attese 11 ore prima del ricovero (Di sabato 21 novembre 2020) commenta Ansa Aveva febbre e tosse da una settimana, è morta giovedì, a 41 anni, dopo aver contratto il Covid. Antonella Abbatangelo, 41 anni, di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, è deceduta nell'...

martaserafini : Oggi in prima la storia di Joseph, morto a sei mesi in mezzo al mare, di sua mamma che gridava cercandolo e del Med… - Antonio13869142 : Quant'altri casi dobbiamo ancora ingoiare per la fine pandemia. Vergogna! - AnnaLu68097816 : RT @LunatiLuciano: Mamma DI 41 ANNI VA A TRANI IN OSPEDALE. LA RIMANDANO A CASA. POI CI RITORNA, ASPETTA 11 ORE IN AUTOAMBULANZA E POI MUOR… - LunatiLuciano : Mamma DI 41 ANNI VA A TRANI IN OSPEDALE. LA RIMANDANO A CASA. POI CI RITORNA, ASPETTA 11 ORE IN AUTOAMBULANZA E POI… - Telebari : Covid, 41enne di Trani muore a Barletta: era mamma di un bimbo di 14 mesi - #Bari #Notizie -